«Теперь в Киеве начнется беспредел, шабаш»

01.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Одобрение подписанной в Минске украинской делегацией формулы Штайнмайера, всего скорее, будет провалено в Верховной Раде.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник главы фракции «Единая Россия», депутат Госдумы РФ Михаил Маркелов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самое главное в этом документе было написано наверху – слово «имплементация». То есть этот документ теперь должен будет пройти через Верховную Раду Украины.

Перенос дискуссии в Верховную Раду будет означать замыливание этого вопроса. Они не примут ни в первом, ни во втором чтении. Там начнётся просто беспредел, шабаш. Поэтому сейчас будет стоять вопрос законодательного обеспечения, что бы Зеленский не говорил – он обязан внести этот закон в Раду. И вот тут мы увидим, кто есть кто», – сказал депутат.

Киевская журналистка Светлана Крюкова в своем блоге отмечает, что фракция Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде «нашпигована» националистами, которые наверняка будут саботировать ратификацию формулы Штайнмайера.

«Интересно не то, как на подписание формулы Штайнмайера отреагирует улица и сторонники Порошенко – с ними все ясно. Как и то, что завтра они устроят цирк в парламенте, и тема земли или бюджета отойдут на второй план.

Интересно, как будут вести себя тихие патриоты, вроде перебежчики из бывшего «УКРОП»а, типа Яременко, или Потураева, заскочившие в списки «Слуг» под новыми зелёными масками.

И целый ворох бывших поклонников Пётра Алексеевича, зашитых молчаливой оппозицией по рядам зеленой партии.

Молча проголосуют за поправки в Конституцию об особом статусе Донбасса? Самоубьются как Бабченко? Заболеют ангиной или присоединятся к Порошенко?» – отмечает Крюкова.

Напомним, Владимир Зеленский на собранном сегодня экстренном брифинге, где объяснялся по поводу подписания формулы Штайнмайера украинской стороной, в угоду и с надеждой избежать гнева националистов, уже озвучил несколько тезисов, которые идут вразрез с Минскими соглашениями.