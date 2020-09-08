08.09.2020, Львов, Тарас Стрельцов
 
нацизм, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Украина, Харьков
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Нацисты встали на защиту боевиков, расстрелявших автобус под Харьковом


Главарь киевского отделения «Нацкорпуса» Сергей Тамарина пообещал выступить в защиту радикалов, напавших на автобус с активистами организации «Патриоты – за жизнь», потому что, по его мнению, расстрел политических оппонентов – крайне «достойный» поступок.

Об этом он заявил в эфире «4 канала», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Объективно говоря, большинство из этих людей я лично не знал, также они не причастны к деятельности «Национального корпуса» или других известных патриотических организаций. Некоторые из них являются ветеранами полка «Азов», а другие из известного круга харьковских футбольных болельщиков.

Лично я пересекался с двумя или тремя из них. Но мы их поддерживали и будем поддерживать, потому что их позиция и их поступок заслуживают уважения», – рассуждает нацист.

Напомним, ранее львовский телеведущий Остап Дроздов, оправдывая нападения на автобус в Харьковской области, заявил, что история с нападением под Люботином – руководство к действию для настоящих «украинских патриотов».


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