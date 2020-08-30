Дроздов оправдал расстрел автобуса под Харьковом

30.08.2020, Львов, Тарас Стрельцов

История с нападением на автобус в Харьковской области под Люботином -руководство к действию для настоящих «украинских патриотов».

Об этом в эфире своего видеоблога поделился одиозный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Просят сказать об этой стрельбе с тем Кивой. Знаете, сначала я обрадовался. Прочитал заголовок, что тех титушек постреляли. Потом смотрю, скорее всего, это очередная показуха – для того, чтобы снова разыграть какую-то карту или развести на деньги тех ОПЗЖ-шных баблистов, которые платят за тех титушек, чтобы дали сверхурочные. То есть, мне кажется, там совсем иная середина этой истории…

Знаете, когда государство не выполняет свои функции, то народ имеет полное право как автор и творец государства выполнять эти функции. В частности, если в этой стране на 30-м году независимости существует такой феномен как платный гопник-титушка, который за какие-то 50 долларов будет ехать на какие-то разборки политического характера или полукриминального, или на какой-то пикет или митинг – так, извините, а как иначе им объяснить, кроме как чтобы что-то просвистело возле уха?

Как объяснить, что это же устаревшие методы, чуваки! Оглянитесь вокруг, какие титушки, какой Кива?» – сказал Дроздов.

«Я обрадовался, но, конечно, я не радуюсь чьим-то проблемам, – поспешил оправдаться бандеровец. – Но я это так с улыбкой воспринял, понимая, что за этим пойдёт что-то не то – так и случилось. Закончилось это всё тем, что в этом есть какая-то подстава. Но я не разбирался и не думаю, что буду в теме, что делать с титушками».