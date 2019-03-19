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19.03.2019, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Политика, Украина
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Нацкорпус заподозрили в жалкой имитации уличной борьбы

Недавние массовые акции Национального корпуса не представляли реальной угрозы для власти, что еще раз показало подконтрольность правых радикалов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический эксперт Валентин Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Та атака, которая была на Банковой неделю назад, то это была на атака, а жалкое копирование событий 30 ноября 2013 года когда действительно был штурм администрации, когда давили несчастных парней из внутренних войск бульдозером, бросали коктейли Молотова, били арматурой, камнями и так далее. Тогда действительно все было жестко и серьезно. То, что мы видели сейчас, когда полицейским клеили на шлемы всякие агитки про «свинарчуков», про коррупцию и так далее – это жалкая имитация реальной уличной борьбы, которую мы видели во время Майдана”, – полагает Гайдай.

Также он отметил, что забрасывание полиции плюшевыми свинками вообще выглядит смешно, а акции Нацкорпуса в целом выглядят неконфликтными.

“Надо понимать, что у Нацкорпуса есть по крайней мере физический ресурс пойти на реальный штурм администрации президента и действительно создать жаркую картинку для масс-медиа. С потасовками, с разбитыми головами, и самих активистов и полиции. Но почему-то этого не происходит. Почему? Объяснение простое – наше праворадикальное движение несамостоятельное.

Во времена Майдана оно управлялось лидерами протестов и действительно хорошо финансировалось (мы помним, как были экипированы радикалы). Сейчас некоторые группировки находятся не только де-факто, но и де-юре в тех или иных госструктурах. Понятно, что они получают хорошую материальную поддержку из этих структур. Тем не менее, мы не видим реального применения силы на практике”, – говорит политолог.

“Они приходят под администрацию, когда президента там нет, он в Черкассах, пытаются прорваться. Билецкий заявляет, что Порошенко в Черкассах, они едут туда, и понятно, что за это время Порошенко благополучно даже не убегает, а улетает на вертолете. Это не было бегством как нам сейчас подают в некоторых СМИ. Четко видно, что радикалы несамостоятельны. У них скованы руки, они зависимы от определенной команды», – резюмировал Гайдай.

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