Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ВСУ перебросили резервы и контратакуют в районе российского прорыва фронта у Доброполья.

Если два дня назад украинские источники вопии в духе «караул, все пропало», то теперь тональность сменилась на противоположную: «срезали кишку» и даже «русские попали в котел».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

На деле же достоверной информации о происходящем здесь нет. Российская сторона хранит молчание, а вытянувшаяся на север кишка на картах – это информация ресурсов противника, в частности DeepState, откуда это перекочевало во многие российские источники.

При этом на карте осинтера Анатолия Радова, который составляет ее по полученным с передовой от бойцов данным, столь глубокого продвижения не фиксировалось.

С другой стороны, его карты составляются на основе закрепов, а не привязок по зафиксированному в том или ином месте присутствию даже одного бойца. Так, например, многие российские источники спешили закрашивать Красноармейск российским контролем вплоть до центра, хотя имело место лишь проникновение немногочисленных передовых отрядов (или ДРГ в украинской трактовке).

В заявлении бригады «Азов» (запрещен в РФ), переброшенной срочно на направление, громких побед нет. Отмечается лишь, что враг несет значительные потери, а бои продолжаются.

По словам военного блогера Юрия Подоляки, кроме «Азова» сюда переброшена и 92-я бригада ВСУ.

«Задумка контрудара противника не отличается особой изобретательностью. По сути – лобовой удар на Золотой Колодезь и фланговый со стороны Доброполья через Кутузовку. Причем там, где мы так и не сумели хорошо закрепиться (на трассе Доброполье-Краматорск) противнику удалось немного подвинуть наших штурмовиков. Но не более того. Наоборот, мы несколько увеличили зону своего закрепления на север. При этом часть Золотого Колодца по сути находится в серой зоне. Но высоты вокруг здесь под нашим контролем», – утверждает автор.

Он прогнозирует, что бои здесь будут в ближайшие дни тяжелые и вязкие.