12.06.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, Политика, Украина
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Над Украиной собираются черные тучи – киевская пропаганда

Новости УкраиныЗа два года антимилитаристский пафос президента Украины Владимира Зеленского сошел на нет. Об этом,...

За два года антимилитаристский пафос президента Украины Владимира Зеленского сошел на нет.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет журнал «Український тиждень».

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По мнению автора публикации, количество иностранных гостей в Киеве на саммите так называемой «Крымской платформы» станет «настоящим тестом на эффективность украинской дипломатии».

«На этом направлении в последнее время собираются черные тучи: «Северный поток-2» и саммит НАТО без участия Украины – достаточно красноречивые сигналы. В целом же план мероприятий к 30-летию Независимости не блещет большой оригинальностью, если не принимать во внимание тот факт, что антимилитаристский пафос президента за два года сошел на нет. В Киеве и других городах запланированы большие военные парады, которые Зеленский беспощадно критиковал в 2019-м», – пишет издание.

Также в статье выражается надежда, что 30-летие независимости может привести к своего рода перемирию в украинской политике.

«Сессия Верховной Рады должна закончиться в середине июля, и с этого момента до торжеств останется месяц. В том, что в этот период пророссийские партии бросятся отрицать саму целесообразность государственности – никаких сомнений, такая у них функция. Но, к счастью, каналов распространения этой пропаганды меньше», – резюмирует журнал.

Как сообщал «ПолитНавигатор», акции «Газпрома» резко обновили максимум после укладки труб по первой нитке газопровода «Северный поток-2».


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