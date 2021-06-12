Над Украиной собираются черные тучи – киевская пропаганда

12.06.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

За два года антимилитаристский пафос президента Украины Владимира Зеленского сошел на нет.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет журнал «Український тиждень».

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По мнению автора публикации, количество иностранных гостей в Киеве на саммите так называемой «Крымской платформы» станет «настоящим тестом на эффективность украинской дипломатии».

«На этом направлении в последнее время собираются черные тучи: «Северный поток-2» и саммит НАТО без участия Украины – достаточно красноречивые сигналы. В целом же план мероприятий к 30-летию Независимости не блещет большой оригинальностью, если не принимать во внимание тот факт, что антимилитаристский пафос президента за два года сошел на нет. В Киеве и других городах запланированы большие военные парады, которые Зеленский беспощадно критиковал в 2019-м», – пишет издание.

Также в статье выражается надежда, что 30-летие независимости может привести к своего рода перемирию в украинской политике.

«Сессия Верховной Рады должна закончиться в середине июля, и с этого момента до торжеств останется месяц. В том, что в этот период пророссийские партии бросятся отрицать саму целесообразность государственности – никаких сомнений, такая у них функция. Но, к счастью, каналов распространения этой пропаганды меньше», – резюмирует журнал.

Как сообщал «ПолитНавигатор», акции «Газпрома» резко обновили максимум после укладки труб по первой нитке газопровода «Северный поток-2».