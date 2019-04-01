Выборы
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01.04.2019, Донецк, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Украина
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Надежды Тимошенко на новый Майдан оказались тщетными

Угрозы кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко устроить новый Майдан в случае непрохождения во второй тур останутся лишь словами.

Такое мнение корреспонденту «ПолитНавигатора» высказал живущий в Донецке известный российский журналист Андрей Бабицкий.

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«Партийными силами – да, но это не будет массовое явление, поскольку едва ли её поддержат избиратели. Судя по всему, итоги вполне реальные, поскольку различные экзитполы как в ангажированных, так и в считающихся независимыми соцопросах, давали абсолютно те же цифры», – сказал он.

При этом, по мнению эксперта, Тимошенко вряд ли имеет существенно большую поддержку избирателей, чем показали предварительные результаты первого тура.

«Я думаю, что в первом туре Порошенко не удалось серьезно задействовать админресурс, поскольку наблюдатели на избирательных участках следили за каждым движением членов избирательных комиссий. Мне представляется, что картина, которая складывается после подсчета голосов, совершенно соответствует реалиям этих выборов. Так что Тимошенко может угрожать как угодно, но едва ли у нее что-то выйдет», – резюмировал Бабицкий.

Напомним, ранее замдиректора института стран СНГ Игорь Шишкин высказывал мнение, что США не допустят на Украине ни военного положения, ни Майдана, а кипящие в Киеве страсти – только витрина для демонстрации наличия демократии в постсоветской колонии, где все ключевые решения все равно принимаются в посольстве США.

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