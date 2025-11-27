«Надо убить детей? Пожалуйста. Надо взорвать больницу? Пожалуйста». Бывший сотрудник СБУ о зомбировании западными инструкторами

Максим Столяров.  
27.11.2025 15:04
  (Мск) , Москва
Просмотров: 646
 
Дзен, Пропаганда, Русофобия, Украина


Жителей Украины давно и методично убеждают, что население России – недочеловеки, на которых не распространяются нормы морали.

Об этом в интервью экс-аналитику ЦРУ Ларри Джонсону заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Жителей Украины давно и методично убеждают, что население России – недочеловеки, на которых не...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Отношение западных инструкторов даже к украинцам, что мы круче вас, мы выше вас, оно трансформируется в то, что противник – это не люди, а недочеловеки. И, соответственно, с ними можно поступать, как угодно. Их потери никто считать не будет», – сказал Прозоров.

«А на Украине это трансформировалось вообще в страшную вещь расчеловечивания всех жителей Российской Федерации. Неважно, он русский, чеченец, татарин, якут, или даже украинец, который проживает в России.

На Украине все считают, что это не люди, и с ними можно поступать, как угодно. Никаких моральных ограничений там нет. Надо убить детей? Пожалуйста. Надо взорвать больницу? Пожалуйста.

Я видел это своими глазами, как с 14-го года эта политика проводилась. Со всей ответственностью должен сказать, что на Украине расчеловечивание русских, населения РФ, оно давным-давно стало даже не нормой, а обязательным требованием», – добавил экс-подполковник СБУ.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить