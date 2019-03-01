«Нафтогаз» провозгласил очередную виртуальную «перемогу»

01.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Юристы и адвокаты «Нафтогаза» сумели продавить свою позицию в Гаагском арбитражном суде и убедить суд в том, что вина за потери украинской компании лежит на России, однако вопрос о размере компенсации суд будет «рассматривать» ещё год.

Об этом во время брифинга заявил глава правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Позавчера поздно вечером НАК «Нафтогаз Украины» решение Гаагского арбитража, где рассматривался вопрос иска «Нафтогаза» относительно утраченных активов в Крыму и на шельфе Чёрного моря. Решение является позитивным. Мы смогли доказать в трибунале, во-первых, факт того, что юрисдикция этого трибунала по защите инвестиций распространяется на этот случай», – отметил он.

Также Коболев уже подготовил претензию России, оценив «потери» Украины в размере пяти миллиардов долларов, и выразил надежду, что через год «Нафтогаз» получит решение международного суда по этому вопросу.

«Во-вторых, мы смогли доказать, что Россия, как государство, виновата в потере наших активов и должна за это отвечать, то есть заплатить НАК «Нафтогаз Украины» компенсацию. Мы оцениваем сумму приблизительно до 5 миллиардов долларов США, но окончательное решение насчёт суммы будет предметом следующего слушания, которое мы ожидаем в этом году, и надеемся уже в начале следующего года получить решение касательно суммы компенсации», – размечтался он.

Отметим, что “РИА Новости” со ссылкой на пресс-службу Минюста РФ сообщили, что Россия не признает частичное решение Гаагского суда по иску «Нафтогаза» по причине того, что российская сторона не участвовала в разбирательстве, так как у арбитража отсутствует юрисдикция на рассмотрение иска украинской компании.

Своей «собственностью» в Крыму «Нафтогаз» считает газовые буровые вышки в Чёрном море, несмотря на итоги референдума о воссоединении полуострова с Россией. Украинская сторона уже несколько раз пыталась устроить провокации, в том числе и совершить авианалёт на буровые установки, однако российские военные и пограничники каждый раз прогоняют излишне любопытных украинских «коллег».

Напомним, ранее руководство «Нафтогаза» оскандалилось после того, как выписало само себе многомиллионные премии в честь «победы» в Стокгольмском арбитраже над «Газпромом», не дождавшись получения ни копейки от Москвы (российский газовый монополист оспорил вердикт суда).