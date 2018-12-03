Найем: Увольнение Бабина связано с убийством

03.12.2018, Киев, Михаил Рябов

Увольнение фейкового представителя президента Украины в АРК Бориса Бабина может быть связано с разразившимся в Херсоне скандалом из-за убийства местной «свидомой» активистки Екатерины Гандзюк, влезшей в коррупционные схемы майданщиков.

Такое признание делает депутат Верховной Рады и один из главных подстрекателей переворота на Украине Мустафа Найем, посетивший на днях Херсон, где заседала комиссия парламента по расследованию гибели Гандзюк.

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«Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов нападения на Екатерину Гандзюк.

По его словам мотивом убийства была активность Кати против одной из коррупционных схем в области. Если я правильно все понимаю, речь идёт либо о вырубке леса, либо о добыче песка, либо о перевозчиках.

И по случайному или неслучайному стечению обстоятельств именно сегодня Петр Порошенко уволил своего постоянного представителя в Автономной Республике Крым Бориса Бабина, который последний год работал в Херсоне. Во время последнего заседания временной комиссии по Гандзюк Борис Банин рассказывал о нелегальных перевозках из Крыма и сепаратистских движениях в Геническе», – пишет Найем в своем блоге.