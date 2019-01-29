Накачанный ублюдок уже не считает Порошенко “шоколадной мразью” и “боевым пи@@расом”

29.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Бывший соратник беглого олигарха Игоря Коломойского, днепропетровский мэр Борис Филатов, ранее жестко критиковавший президента Петра Порошенко, теперь разразился одами в адрес главы украинского государства.

На форуме «Украина от Крут до Брюсселя», где Порошенко огласил решение баллотироваться на второй срок, Филатов заявил, что без нынешнего гаранта на Украине не строились бы детсады, дороги и троллейбусы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы, мэры, общаемся со многими «золотыми» кандидатами сегодня, которые страшно полюбили местное самоуправление сейчас, особенно во время выборов. Но веры им нет. Все очень просто – подавляющее большинство из этих людей десятилетиями находились в политическом истеблишменте и раньше никому из них в голову не пришла мысль поделиться властью и полномочиями с людьми, с территориальными громадами”, – сказал Филатов.

“И только один человек – имя вы его знаете – поделился властью, полномочиями с людьми. Его фамилия Порошенко. Я считаю, видит Бог, совершенно несправедливо не признавать того, что сегодня в каждом новом отремонтированном детском садике, в каждом километре дорог, в каждом новом троллейбусе есть частица заслуг Петра Алексеевича», – заявил днепропетровский мэр.

Примечательно, что еще не так давно, как сообщал “ПолитНавигатор”, Филатов называл Порошенко “шоколадной мразью” и “боевым пи@@расом”.

Также на антипорошенковский митинг под здание Генпрокуратуры Филатов пришел в футболке с надписью “Накачанный ублюдок”, как его ранее назвал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Ранее журналист Александр Дубинский опубликовал диалог Филатова и Порошенко, где президент приглашает мэра на свой форум, обещая выделить миллиард на город.