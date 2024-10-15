«Наконец-то!»: Тука злорадствует из-за облавы ТЦК на концерте Вакарчука

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Взбудоражившая украинские соцсети история с операцией ТЦК по отлову пушечного мяса на фронт в Киеве после концерта «Океан Эльзы» и последующие подобные акции в других городах – это добрый знак.

Об этом на телеканале «Прямой» заявил бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«С точки зрения коэффициента полезного действия, наверное, это целесообразно. Потому что концентрация людей намного большая, чем на том же Крещатике, с ними проще работать, турникеты. Поэтому, с точки зрения организации, мне это кажется абсолютно целесообразно. Кроме того, я читал, что подобные акции прошли и во Львове, и в Хмельницком, и по ночным клубам, и по ресторанам, могу сказать только: наконец-то! В очередной раз подтверждаю свою мысль, что у нас есть две Украины – Украина воюющая и Украина кайфующая. Я умышленно не говорю, что разделённая напополам. Потому что, к сожалению, воюющая – в меньшинстве… И когда пересекаются эти две страны? Вот, я пересечение увидел на видео у Дворца спорта после «Океана Эльзы». Вот они и пересеклись! Воюющая и кайфующая», – злорадствует Тука.