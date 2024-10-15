«Наконец-то!»: Тука злорадствует из-за облавы ТЦК на концерте Вакарчука

Вадим Москаленко.  
15.10.2024 10:57
  (Мск) , Киев
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Дзен, Мобилизация, Общество, Скандал, Украина


Взбудоражившая украинские соцсети история с операцией ТЦК по отлову пушечного мяса на фронт в Киеве после концерта «Океан Эльзы» и последующие подобные акции в других городах – это добрый знак.

Об этом на телеканале «Прямой» заявил бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Взбудоражившая украинские соцсети история с операцией ТЦК по отлову пушечного мяса на фронт в...

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«С точки зрения коэффициента полезного действия, наверное, это целесообразно. Потому что концентрация людей намного большая, чем на том же Крещатике, с ними проще работать, турникеты. Поэтому, с точки зрения организации, мне это кажется абсолютно целесообразно. Кроме того, я читал, что подобные акции прошли и во Львове, и в Хмельницком, и по ночным клубам, и по ресторанам, могу сказать только: наконец-то!

В очередной раз подтверждаю свою мысль, что у нас есть две Украины – Украина воюющая и Украина кайфующая. Я умышленно не говорю, что разделённая напополам. Потому что, к сожалению, воюющая – в меньшинстве… И когда пересекаются эти две страны? Вот, я пересечение увидел на видео у Дворца спорта после «Океана Эльзы». Вот они и пересеклись! Воюющая и кайфующая», – злорадствует Тука.

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