Налогоплательщики США возмущаются необходимостью финансировать войну на Украине

16.07.2021, Одесса, Юрий Коваленко

Новости Украины

Американские налогоплательщики возмущены необходимостью за свой счёт укреплять украинскую армию и поставлять далёкой стране вооружение.

Об этом в ходе пресс-конференции в Одессе заявил американский военный эксперт Филип Карбер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему на Украине таким образом поставлены приоритеты, что мы, американские налогоплательщики, должны платить за строительство оборонного комплекса Украины? Почему мы должны поставлять туда оружия или средства защиты? На этот вопрос нужно найти ответы, потому что он возникает у американских людей», – сказал Карбер.

По его мнению, Киев должен объяснить этот и ряд других проблемных вопросов своим западным партнёрам.

«Какие есть проблемы, которые не дают создавать эффективное партнёрство между американскими и украинскими производителями? Я не имею сейчас ответов на эти вопросы, что Украине очень важно найти ответы и поделиться или со своими партнёрами на Западе и США», – резюмировал американский эксперт.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что западные «партнеры» отказываются поставлять на Украину современное вооружение, а то, что пришло в армию за последние семь лет – это старые отремонтированные, либо, в лучшем случае, модернизированные образцы.