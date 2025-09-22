«Нам нужен Алькатрас» – генерал РФ предложил создать спецтюрьму для исламских террористов

Максим Столяров.  
22.09.2025 17:33
  (Мск) , Москва
Просмотров: 421
 
Дзен, Криминал, Миграция, Общество, Политика, Россия, Терроризм, экстремизм


Для решения проблемы исламского терроризма необходимо создать специализированную тюрьму с муллами среди персонала.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил генерал-майор внутренней службы (в отставке), д-р философских наук Владимир Ворожцов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для решения проблемы исламского терроризма необходимо создать специализированную тюрьму с муллами среди персонала. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Необходимо создать специальные антитеррористические тюрьмы. Такой опыт есть у ряда стран – например, Сальвадора, в котором построили уникальную тюрьму Алькатрас (Алькатрас – в США, в Сальвадоре – СЕСОТ – ред.). Она производит фантастическое впечатление.

Они собрали всех, кого считали террористами, собрали в одном месте, изолировали, и в Сальвадоре стало спокойно ходить по улицам, чего раньше никогда не было. То есть, необходимо менять систему исполнения наказаний», – сказал генерал.

«В том числе, нужно перестраивать и систему работы с лицами, содержащимися там. И здесь у нас особые вопросы к исламскому духовенству.

В местах лишения свободы мы часто видим православных священников. А такого количества грамотных священнослужителей исламского вероисповедания мы не встречаем в работе с этими людьми.

Поэтому у них [исламских преступников] часто и такая каша в головах, которая часто даже исламом не является», – подытожил он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить