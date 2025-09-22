«Нам нужен Алькатрас» – генерал РФ предложил создать спецтюрьму для исламских террористов
Для решения проблемы исламского терроризма необходимо создать специализированную тюрьму с муллами среди персонала.
Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил генерал-майор внутренней службы (в отставке), д-р философских наук Владимир Ворожцов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Необходимо создать специальные антитеррористические тюрьмы. Такой опыт есть у ряда стран – например, Сальвадора, в котором построили уникальную тюрьму Алькатрас (Алькатрас – в США, в Сальвадоре – СЕСОТ – ред.). Она производит фантастическое впечатление.
Они собрали всех, кого считали террористами, собрали в одном месте, изолировали, и в Сальвадоре стало спокойно ходить по улицам, чего раньше никогда не было. То есть, необходимо менять систему исполнения наказаний», – сказал генерал.
«В том числе, нужно перестраивать и систему работы с лицами, содержащимися там. И здесь у нас особые вопросы к исламскому духовенству.
В местах лишения свободы мы часто видим православных священников. А такого количества грамотных священнослужителей исламского вероисповедания мы не встречаем в работе с этими людьми.
Поэтому у них [исламских преступников] часто и такая каша в головах, которая часто даже исламом не является», – подытожил он.
