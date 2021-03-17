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17.03.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Нападение на Донбасс превратит Украину в территорию ИГИЛ для российских средств поражения

Новости Украины

В случае полномасштабной агрессии Украины против ЛДНР Россия немедленно нанесет удары по военной инфраструктуре Украины, как это происходило во время борьбы с террористами в Сирии.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил телеведущий Владимир Соловьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как только начнётся агрессия, никаких 18 или 16 часов ждать не нужно – в момент начала полномасштабного наступления на Донбасс, с территории России должен быть нанесён удар. Как только Украина дёрнется в сторону Донбасса, должен быть нанесён удар. Как показал опыт подавления террористов в Сирии, мы можем ударить куда угодно.

Чтобы не было никаких иллюзий, должны быть уничтожены аэродромы, места скопления техники и ГСМ, при этом удар должен быть подавляющим любое желание к боевым действиям. Мы знаем, что и где вы строите для беспилотников, взлётные полосы, где у вас глаза и уши. Должен быть решён вопрос по полному уничтожению военный инфраструктуры Украины», – сказал он.

В свою очередь, политолог Семен Багдасаров отметил, что Донбасс пора включить в состав России, как и весь Юго-Восток Украины.

«Юго-Восток Украины – не украинская территория, а часть России, нет никакой границы. Давно пора принять политическое решение о признании и включении в состав России. Хватит этого позора для нас, что думают люди в Донбассе, когда их обстреливают?

Пушилин говорит, что в Донбассе уже почти пятьсот тысяч граждан России, что думают эти граждане России? Что они думают о великой державе? Мы их родина или нет? Поэтому Донбасс необходимо принять в состав Российской Федерации незамедлительно», – заключил Багдасаров.


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