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Новости Украины

Представители украинской власти проигнорировали посвященный арестованным в Крыму экстремистам митинг, который организовали меджлисовцы и украинские националисты на Майдане независимости.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», собравшиеся растянули баннер с надписью «Свободу политзаключенным», на который поместили списки так называемых «узников Кремля», а также нарисовали карту полуострова.

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Этот баннер они пообещали запустить на воздушных шарах в сторону Крыма.

Выступавший перед участниками освобожденный по обмену удерживаемыми экстремист, замглавы запрещенного в России Меджлиса Ильми Умеров оправдывал своих соратников.

Он вспомнил задержание подозреваемого в совершении теракта Наримана Джелялова и пообещал «вернуть» Крым Украине.

«Один из последних случаев возбуждения уголовного дела – это Нариман Джелялов, интеллигентнейший человек, обвиняется в совершении террористического акта. Это совсем не про Наримана. Не может быть, чтобы Нариман был организатором террористического акта. Организатором терроризма в мире является сам глава Российской Федерации Владимир Путин. Обязательно придет тот день, когда Россия рухнет, Путина не станет, Украина воспрянет, восстановит свои государственные границы, восстановит территориальную целостность и два народа, которые на крови показали, что они братья – крымско-татарский и украинский народ будут жить в одном едином государстве Украина, в котором будут гарантированы все права крымско-татарского народа», – заявил Умеров.

При этом, еще один бывший крымчанин, освобожденный в результате обмена, националист Владимир Балух пожаловался, что митинг не поддержал ни один представитель украинской власти.

«Только что было сказано, что много кто не пришел. У каждого, конечно, свои весомые причины, но больше у меня болит от того, что тут нет представителей нашей нынешней так называемой украинской государственной власти. Это, на самом деле, показательный момент. Показательный во всех отношениях, показательный в отношении. К сожалению, так произошло в моем государстве, что уже поти три года назад население, народ во власть избрал тех, кому не болит ничего, что болит народу, нации этого государства», – Сокрушается Балух.