01.07.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, США
Просмотров:

«Наш офис в США». Шнур на RTVI обещает крыть матом и плевать на законы РФ


Международный телеканал RTVi, вещающий на русскоязычную аудиторию, в своих эфирах может использовать нецензурную лексику, потому что не подчиняется российским законам.

Об этом в эфире телеканала заявил его новый генеральный продюсер, шоумен Сергей Шнуров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Шнуров подчеркнул, что головной офис телеканала находится в США, потому русский мат ему нипочем.

«Что мы имеем в виду под определением «нецензурная лексика»? Мы имеем в виду мат. Смотря какой. «Фак» – это не мат, да? Дело в том, что у нас головной офис находится в Америке, то бишь закон о мате на нас не распространяется, но мат, он как перец, он должен быть по делу и должно быть его, конечно, немного. Приправа не может составлять основу блюда, поэтому в зависимости от необходимости. Но я надеюсь, что пока мы обойдемся, давайте оставим это оружие на потом», – заявил Шнуров.

Как сообщал «ПолитНавигатор», музыкант Сергей Шнуров недавно стал членом санкт-петербургского отделения Партии роста, которая считается контролируемым псевдо-либеральным проектом для распыления протестных голосов.


Политолог Илья Гращенков посчитал, что это решение вряд ли вряд ли сможет улучшить позиции партии на предстоящих выборах.

Не так давно певица Юлия Чичерина, известная поддержкой ополчения Донбасса, назвала Шнурова «ссыкливым частушечником» за его недавнее признание в эфире ТВ о боязни выступать в ЛДНР.

Телеканал RTVi был создан как международная редакция российского НТВ, но после смены собственника стал отдельной структурой, исповедующей либеральную идеологию. Его первым владельцем был эмигрировавший из России медиа-магнат Владимир Гусинский, в прошлом году телеканал выкупил американский бизнесмен Микаэль Исраэлян, но СМИ писали, что собственник сменился лишь номинально.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть