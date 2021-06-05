«Наше величие в войне с Россией» – Бессмертный

05.06.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Украинская власть не понимает, что такое война и продолжает сотрудничать с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил экс-посол Украины в Белоруссии, бывший представитель Киева на переговорах в Минске Роман Бессмертный, отвечая на вопрос об удачных решениях власти в противостоянии с РФ.

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«России противостоят общество и армия. Власть – фрагментарно. Если проанализируем ее действия, то найдем и сотрудничество с врагом, и саботаж, и непонимание, что такое война. Начиная с выдачи Москве причастных по делу сбивания малайзийского боинга и до сегодня, трудно найти решение, которое нас продвинуло бы в противодействии противнику», – сказал дипломат.

По его словам, во внешней политике единственный позитив для Киева – активизация сотрудничества с Лондоном.

«Великобритания важна как фактор противодействия России. С этой страной надо сотрудничать по оперативно-тактическим вопросам. В этом плане Порошенко провалился. Зеленский пошел на это, потому что ситуация перезрела. Наша величие сейчас в том, что воюем с Россией. Когда в последний раз с ней сражались британцы?», – говорит Бессмертный.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Бессмертный констатировал, что украинская внешняя политика полностью провалена.

Также он пришел в ужас от ночной переброски российской военной техники.