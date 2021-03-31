«Это не шутки». Бессмертный в ужасе от ночной переброски российской военной техники

31.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Россия под видом подготовки к учениям по ночам перебрасывает военную технику на территорию Белоруссии.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший посол Украины в этой стране Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бессмертного, Украине нужно быть готовой к тому, что кроме усиления на Донбассе, она может получить еще одну линию фронта со стороны Белоруссии.

«Активизация на линии фронта, где идут бои на Донбассе, учения, которые идут почти по всей восточной границе, где идет слаживание войск, формирование новых оперативно-тактических, наступательных единиц, я это подчеркиваю, на восточной границе, учения, которые готовятся в Белоруссии и переброска туда тактических групп, которые имеют наступательные единицы.

Ночами техника постоянно переходит на территорию Белоруссии, – несут в себе колоссальную угрозу. Кто-то может рассказывать, что это всего лишь учения, но добавьте к этому, что там приняты решения о формировании новых частей для сосредоточения на третьей военной базе, активизация двух существующих, которые укомплектованы тактической и стратегической авиацией и так далее. Шутить с этим и недооценивать эту угрозу нельзя, к этому нужно готовиться», – заявил Бессмертный.