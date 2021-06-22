22.06.2021, Львов, Тарас Стрельцов
 
бизнес, Дзен, Коррупция, мова, нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Наши иноязычные олигархи мечтают продать Украину России – Дроздов

Новости УкраиныУкраина так плохо живёт, потому что среди её олигархата нет ни одного «настоящего украинца»...

Украина так плохо живёт, потому что среди её олигархата нет ни одного «настоящего украинца» – все они мечтают награбить и «продать страну России».

Об этом в эфире «4 канала» заявил скандальный львовский журналист и патологический русофоб, бандеровский пропагандист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Французский, польский и венгерский миллионер за свой язык и культуру пасть порвёт всем, но такое впечатление, что наши миллионеры первые сдадут нашу страну в российский ломбард, и просто были бы удовлетворены своим космополитизмом и «какая разница».

Очень интересный вопрос про украинских олигархов – ни одного украиноязычного олигарха на сорок миллионов населения. А вы не думали почему? Потому что – наживались на этой стране, они не украинцы и люди с не украинский почвой, и не украинским воспитанием», – сказал он.

Также пропагандист отметил, что ни один украинский олигарх не заинтересован в развитии Украины, потому что их дети живут, учатся и лечатся за границей.

«Ни одного украиноцентричного олигарха на сорокамиллионное население, такого, который действительно будет вкладывать в эту страну, создавать гуманитарные проекты, не просто хапать и пиариться, а действительно делать. Нет никого, кто бы не относился к Украине, как хищник.

Такого в принципе нигде нет, потому что состоятельные люди есть во всех странах, и нет ни одного, который бы учил своих детей тут – все их дети учатся в Европе и Америке, только не тут. Нет ни одного из них, кто бы лечился тут и лечил своих родных», – заключил Дроздов.


Напомним, ранее украинский олигарх Константин Жеваго организовал проведение незаконных выборов главы Кременчугского районного совета Полтавской области.

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