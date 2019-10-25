Наступил наиболее благоприятный момент для снятия антироссийских санкций
Европейская экономика несет колоссальный ущерб от санкций, которые были введены против Российской Федерации.
Об этом «Известиям» на полях ХII Евразийского экономического форума, 24 октября открывшегося в Вероне, заявил экс-премьер Италии, президент Фонда международного сотрудничества Романо Проди.
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«Сейчас наступил наиболее благоприятный момент для снятия санкций. Но надо сделать так, чтобы в ЕС приняли решение, согласованное между членами союза. Это связано с тем, что европейская экономика несет действительно огромный ущерб», – сказал бывший глава итальянского правительства.
По его словам, предсказать перспективы отмены ограничений в отношении РФ пока сложно, но добавил, что всем странам ЕС нужно двигаться именно в этом направлении.
«Поскольку Франция взяла на себя право выражать внешнюю политику, а Германия монопольно заправляла экономической политикой, любое предложение Франции по экономике отвергалось Германией, но эта политика может измениться. Локомотив Франции и Германии сможет начать эффективно работать. Плюс Италия вернулась в русло общеевропейской политики. Я считаю, что вероятность нахождения равновесия в решении вопросов санкций есть — но только в том случае, если европейская политика будет сильной и ЕС будет выступать с новыми инициативами», – цитирует издание Проди во время его выступления на форуме.
Как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве считают, что антироссийские санкции доживают последние месяцы.
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