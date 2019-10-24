Антироссийские санкции бумерангом ударили по Германии

24.10.2019, Москва, Олег Кравцов

С того момента, как в 2014 году ЕС ввел торговые ограничения в отношении России, только Германия потеряла свыше 100 миллиардов долларов.

Такую цифру «Известиям» назвал член комитета бундестага ФРГ по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

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«По инициативе нашей фракции рассматривается вопрос о возмещении ущерба малым и средним предприятиям, который они понесли в результате санкционной политики. В частности, речь идёт об отмене ограничений, пересмотре отношений с Россией и компенсациях организациям, — рассказал политик.

При этом он признал, что это предложение вряд ли получит одобрение большинства в Бундестаге.

Издание, ссылаясь на данные Федеральной таможенной службы, отмечает, что после введения санкций торговля России и Германии сократилась практически вдвое: если по итогам 2014 года она составляла порядка 70 миллиардов, то в конце 2015 года упала до 45 миллиардов долларов. Но постепенный рост товарооборота возобновился уже в 2017 году, и по итогам 2018-го составил 59 миллиардов.

В свою очередь научный директор Германо-Российского форума Александр Рар говорит, что к концу 2019 года все стороны — и ЕС, и Россия — потеряли порядка 400 миллиардов долларов. По его словам, если в самом начале после введения ограничений значительная часть ущерба приходилась на российскую сторону, то к настоящему моменту больше от санкций теряют европейские страны.

«Это объясняется двумя факторами: во-первых, РФ локализовала свое производство и начала производить некоторые товары самостоятельно; во-вторых, на российский освободившийся рынок сейчас приходят другие страны — в частности, Китай, Турция, Индия заняли те ниши, в которых процветал немецкий бизнес. Германия проиграла сильнее всех, поскольку она была настроена на восточные рынки, в том числе и на российский, гораздо больше, чем другие европейские страны», – подчеркнул Рар.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве признали, что зря понадеялись на антироссийские санкции Запада.

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