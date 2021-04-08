«НАТО без нас пропадёт» – в Киеве хотят потребовать от Запада безвозмездных пожертвований для ВСУ

«НАТО без нас пропадёт» – в Киеве хотят потребовать от Запада безвозмездных пожертвований для ВСУНовости Украины
Высшее политическое руководство Украины должно потребовать от стран НАТО бесплатной и всеобъемлющей помощи в укреплении украинской армии.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил крымский беглец и русофоб, глава Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины Андрей Сенченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости
«Необходимо на высшем политическом уровне возвращаться к будапештскому формату переговоров и переходить от того, чтоб нам предоставляли какие-то кредиты или право купить за украинские деньги иностранное оружие.
Мы имеем право на совершенно иной уровень военно-технической помощи и на прямые финансовые инвестиции в украинскую армию, которая защищает не только нашу страну, а защищает весь восточный фланг НАТО», – сказал он.
Напомним, ранее в Киеве заявили, что спасти Украину могут только американские батальоны, размещённые на юге страны. После этого в украинских СМИ начали радостно обсуждать новость о том, что в Вашингтоне обсуждают вопрос постоянной дислокации американских военных на территории Украины.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.