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30.09.2021 21:43 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Украина
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НАТО не готово брать Украину в альянс из-за панического страха перед Россией – украинский разведчик

Новости УкраиныРоссия совместно с союзниками по ОДКБ посылает на Запад жёсткие сигналы о возможном размещении...

Россия совместно с союзниками по ОДКБ посылает на Запад жёсткие сигналы о возможном размещении ракет малой и средней дальности, если НАТО намерится перейти «красные линии».

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka Online» заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В России пытаются давать жёсткие сигналы Украине и НАТО о том, что Россия, Белоруссия и ОДКБ в целом будут формировать позиции и размещать ракеты малой и средней дальности для нанесения ударов по объектам.

Украина может стать театром военных действий – это реальная угроза, которую они сегодня демонстрируют. Это красная линия, про которую они говорят, это звучит всегда», – сказал он.

Кроме того, эксперт отметил, что главный барьер для Украины по вопросу вступления в НАТО – неготовность идти на конфронтацию с Россией.

«Стратегически ни НАТО в целом, ни конкретные страны, которые формируют позицию НАТО, не готовы к вступлению Украины в альянс. Кроме того, что есть проблемы со стандартами, коррупцией, теневыми схемами, есть ещё стратегическая позиция.

Основа позиции в том, что ни НАТО, ни США, ни Германия, ни Великобритания не готовы к новой конфронтации с Российской Федерацией. Это глобальная причина, которая не позволяет Украине вступить в НАТО» – заключил Маломуж.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что в рабочих группах совета ЕС по инициативе Германии, Франции и Италии началось обсуждение вопроса о возможности замораживания безвизового режима для Украины, Грузии, Молдавии и государств Западных Балкан.

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