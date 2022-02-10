«НАТО не посмеет вмешаться» – в Москве отвергли все претензии Киева к военно-морским учениям РФ

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Новости Украины

Россия закрывает отдельные районы Черного и Азовского морей для мореплавания в связи с плановыми учениями, а не для какой-либо блокады Украины.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

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По его словам, все эти действия не выходят за рамки международных договоров и обязательств РФ.

«Россия не собирается устраивать никакую блокаду. В соответствии с нормами международного права и для обеспечения безопасности в местах, где проводятся учения, вводятся определенные ограничения. Прежде всего, в вопросах безопасности судоходства и мореплавания. Поэтому Россия действует в соответствии с нормами международного права, и какие-либо претензии в ее адрес абсолютно безосновательны и носят пропагандистский характер», – отметил он.

При этом, эксперт исключил вероятность того, что корабли НАТО могут попытаться пройти через закрытые участки и спровоцировать военный конфликт:

«НАТО не является организацией, которая гарантирует безопасность Украины. Украина не является членом Североатлантического альянса, поэтому никаких правовых либо юридических механизмов вовлечения НАТО в какие-то боевые действия на стороне Украины нет. Потом, я думаю, минимум, десятки государств-членов Альянса заблокируют эту возможность, как только США или Великобритания будут продавливать это решение внутри НАТО».

Напомним, ранее отслеживающий на западные гранты морскую активность из Киева Андрей Клименко заявил, что учения российского флота в Черном море могут стать началом водной блокады Украины.

Также «ПолитНавигатор» писал о том, что отряд из шести больших десантных кораблей ВМС России завершил межфлотский переход вокруг Европы.

В настоящий момент, корабли заходят на базу в Севастополе. В Черноморском флоте также сообщили, что в ходе нынешнего учения проводится отработка «по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений».