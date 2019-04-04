НАТО раскололось и парализовано

04.04.2019, Киев, Максим Карпенко

НАТО разваливается как структура – среди членов Альянса нет единения, а южный фланг стран блока потерял контроль над Черном морем.

Об этом в эфире радио «Крым. Реалии» заявил президент киевского Центра европейских и трансатлантических студий Алексей Коломиец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, упадок организации понимает даже его руководство, которое отменило празднование на высшем уровне 70-летия образования НАТО.

«Мы сегодня общаемся в день 70-летия создания Альянса. Я не знаю, поздравлять или нет, потому что Альянс находится в очень тяжелом положении. Фактически, сейчас решается судьба Альянса. Сегодня в Вашингтоне будет заседание Северо-Атлантического Совета на уровне всего лишь министров иностранных дел. То есть высокопарные торжества, которые планировались в штаб-квартире, на высшем уровне проведение саммита, они были отброшены Белым домом.

Наверное, правильно. Праздновать нечего – НАТО разделено, НАТО парализовано и у НАТО нет видения, куда двигаться далее. Я не хочу говорить о внутренних причинах, но ситуация очень и очень серьезная», – заявил эксперт.

Коломиец также подчеркнул, что сегодня НАТО ничего не может противопоставить России в Черном море, которую поддерживает теперь уже и член Альянса – Турция.

«Если говорить о черноморском ареале и связанном с ним Азовское море, ситуация тут является довольно позорной для Альянса. Фактически, южный фланг НАТО, который и представляет в том числе черноморский регион, он рухнул. По многим причинам. Одну я могу назвать – Турция. Турция фактически, если и продолжает оставаться членом Альянса, она фактически сейчас является управляемой Кремлем. Это реалии…

Все эти потуги Альянса, в том числе и инструменты, которые будут обговариваться – знаете, лучше бы они не обговаривались. Можно назвать это провокацией. Провокацией не силы, а слабости Альянса по причинам, которые я назвал. По отношению к Черному морю – тотальный контроль России и ее сателлитов над этим регионом, однозначно», – подчеркнул Коломиец.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Турция может стать стратегическим союзником России, оставаясь членом НАТО.

Также сообщалось, что НАТО планирует принять меры по обеспечению прохода украинских судов через Керченский пролив, а также расширить масштабы воздушной разведки в Черном море.