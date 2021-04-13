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13.04.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина
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НАТО с участием Украины готовится к отработке ударов по России

Новости Украины

Североатлантический альянс фактически начал подготовку к боевым действиям против России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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Издание обращает внимание, что в ближайшие недели стартуют учения НАТО Defender Europe-2021, которые пройдут у западных границ России и, как ожидается, станут самыми масштабными со времен холодной войны.

«Основная фаза маневров запланирована на май—июнь. Предполагается, что в них примут участие около 40 тыс. военнослужащих из стран—членов НАТО и партнеров альянса (включая Украину), половину из них составит 20-тысячный контингент США. География маневров Defender Europe-2021, в которых будет задействовано 15 тыс. единиц вооружения и военной техники, охватывает 16 государств и значительную территорию — от Балтийского до Черного морей», – отмечается в публикации.

«По оценкам военных экспертов, участники маневров будут отрабатывать сценарии вооруженного конфликта с РФ, включая ракетные удары по российским военным объектам, наносимые стратегическими бомбардировщиками ВВС США, взлетающими с британской военно-воздушной базы Фэрфорд, а также корабельными и артиллерийскими ударными группами альянса в Черном море», – указывает газета.

При этом в Киеве не скрывают, что довольны начинающимися учениями.

«НАТО ведет подготовку к войне с Россией, в частности, на это направлены учения Defender Europe-2021», — говорит советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Также он он пригрозил Москве «большими потерями в случае нападения на Украину» и пообещал, что Киев «прольет столько крови, что им не понравится».

При этом министерство обороны Украину сообщило, что в 2021 году планирует проведение не менее семи совместных украинской территории с различными странами НАТО.


Как сообщал «ПолитНавигатор», украинские националисты объявили, что НАТО не собирается защищать Украину.

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