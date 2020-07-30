НАТО вовлекает новые балканские страны в оккупацию Косово

30.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Правительство Северной Македонии впервые приняло решение направить взвод в состав оккупационного контингента KFOR в отторгнутое от Сербии Косово.

Об этом сообщило агентство Beta, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Всего для участия в оккупационной миссии НАТО в Косово правительство Северной Македонии решило направить 45 человек – бойцов и персонал, поручив проработать этот вопрос министерству обороны страны до конца 2020 года. При этом македонское оборонное ведомство, которое должно отчитаться не позднее 15 декабря, подчеркнуло, что оказывает материально-техническую поддержку западным оккупантам с 1999 года.

Парламент Македонии принял решение о вступлении страны в НАТО в 1993 году, спустя два года после провозглашения независимости от Югославии. В 1995 году страна стала членом программы «Партнерство ради мира», а в 1999 году во время агрессии альянса в отношении Югославии предоставляло НАТО аэродромы и территорию для размещения военной техники и живой силы вопреки желанию большинства населения устраивавшего массовые протесты против подобных действий властей.

После победы в 2017 году в стране прозападных либеральных сил начался финальный этап присоединения страны к НАТО, который завершился в начале текущего года – Северная Македония стала членом Североатлантического альянса.

Нужно отметить, что в этом году НАТО стало активнее привлекать постюгославские страны в миссию KFOR:в мая намерение перебросить контингент, ранее задействованный в миссии в Афганистан, заявила Хорватия; в июне Албания сообщила о том, что впервые направит в край спецподразделения коммандос.