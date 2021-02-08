Навальнисты берут на испуг крупный русский бизнес. Кремль отвечает

08.02.2021, Москва, Елена Острякова

Политическая борьба в России переходит с улиц в сферу экономических санкций.

Бежавший в Берлин соратник Навального Леонид Волков анонсировал жесткие санкции в отношении бизнесменов, поддерживающих Кремль. Он уверяет, что поддержку навальнистам готовы оказать европейские правительства.

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«Абсолютно новое для нас направление работы – внешнеполитическое. В рамках этой работы мы отберем у путинских кошельков и у его друзей-олигархов их активы по всему миру… Надо бить по деньгам. Пусть все его Тимченки и Ротенберги бегут к нему жаловаться, что из-за Путина у них все отобрали. Пусть требуют чтоб он что-то с этим сделал. Пусть задумываются, а нужен ли им Путин, из-за которого у них столько проблем?», – заявил Волков в своем видеобращении к сторонникам.

Из противоположного лагеря также прозвучали призывы работать с бизнесом, который финансирует Навального.

«Здесь наша главная задача пока они переконфигурируются – удар по кошелькам. Тут ходят разные вбросы про разных наших бизнесменов, которые его финансируют. Я категорически считаю, что ни в коем случае нельзя поддаваться на провокацию. У наших бизнесменов могли быть очень разные ситуации, почему они так или иначе финансировали Навального. Они могли быть жертвами шантажа со стороны, в том числе, западных спецслужб, и нам нужно помочь этим людям освободиться от этого шантажа.

Почему бы им об этом самим не заявить и сказать, что да, нас шантажировали, да, нас заставили давать деньги Навальному. И, конечно, в отношении них должны быть применены меры по амнистии. Ну а если нет, то вы меня извините, в сложившейся ситуации, это госизмена в чистом виде», – сказал в эфире телеканала «Россия-1» профессор ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

Однако гонения на бизнес, дававший деньги на уличную оппозицию, уже начались. Сегодня Басманный суд Москвы заочно арестовал «спонсора Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Александра Хоменко по делу о мошенничестве на 30 млн рублей. Хоменко личный друг Навального и его семьи, частенько подключался к кампаниям блогера.

Экономист Никита Кричевский считает, что санкции российского правительства против бизнесменов, финансировавших Навального, уже применяются.

«Удовлетворение исковых требований Росприроднадзора к «Норникелю» на 146 млрд рублей не просто так совпало с публикацией (и последующим подтверждением) информации, что Потанин на протяжении многих лет тайно финансировал Навального. Эти сведения дошли до самого верха и вызвали там негодование и гнев», – написал Кричевский в своем телеграм-канале.

Владелец «Норникеля» Владимир Потанин публично согласился со справедливостью наложенного на его предприятие штрафа, хотя раньше оспаривал сумму рестрикций.

«Впредь к вопросам экологии и промышленной безопасности придется относиться с еще большей серьезностью. Наша компания этот урок, я считаю, усвоила», — сказал он.

Потанин заявил, что потратит 350 млрд руб на решение вопросов экологии.

Авария на ТЭЦ-3 «дочки» «Норникеля» произошла 29 мая. Из разгерметизированного хранилища вылилось более 21 тыс. т дизельного топлива, большая часть которого попала в близлежащие реки.