Историческое событие: Российский олигарх заплатит рекордный штраф

07.02.2021, Москва, Платон Беседин

У нас как-то вошло в тенденцию, к сожалению, что люди с деньгами могут позволить себе больше, чем остальные. Особенно олигархи. Такое, во всяком случае, мнение укрепилось в общественном сознании. Что ж, надо его ломать – да побыстрее, да порешительнее.

Есть ли к тому прецеденты? Возможно.

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Помните ту чудовищную аварию, которая произошла в конце мая в Норильске? С ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю» (им, напомню, владеет господин Владимир Потанин), разлилось более 21000 тонн дизельного топлива. И попало оно, отравив, главным образом в близлежащие реки и водоемы.

Ущерб оценили в 148 миллиардов рублей. Сумма невероятная, колоссальная, да, но реально компенсировать ущерб для экологии невозможно.

Так или иначе, но тогда, после аварии, звучали весьма решительные голоса, что истинные виновники не ответят, и нарушение окажется безнаказанным. Спишут, мол, все на глубинные воды.

Ан нет, на днях состоялось заседание суда, и его решение оказалось во многом беспрецедентным для России. «Норникель» оштрафован на – внимание! – 146 миллиардов рублей. Владелец предприятия Владимир Потанин уже назвал это уроком для компании, а также сигналом всему бизнес-сообществу: государство фундаментально относится к вопросам экологии.

Ясно, что в словах олигарха есть немало дипломатии. И дай Бог, чтобы деньги были выплачены из потанинского кармана и пошли на восстановление и развитие региона. Но! Относительно недавно подобное решение суда в против очень-очень -очень! – богатого человека представить было бы в принципе трудно. Теперь же вердикт вынесен – и обжалованию не подлежит.

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Хорошо, если бы подобное стало не исключением, вспышкой, а традицией. Тогда подобные решения будут лучшим ответом выкрикам из бесконечной навальниады.

И неслучайно же национальной идеей России заявлена справедливость. Неслучайно же? Безусловно, по-шариковски «взять все и поделить» – не получится (да и не сработает должным образом), а вот призвать к ответу и призвать по всей строгости – крайне необходимо.