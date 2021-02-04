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04.02.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Беспорядки, Дзен, майдан, Политика, Россия
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Навальнисты продолжат «белоруссизацию» беспорядков и готовятся к уличным столкновениям


Соратники осужденного в Москве блогера Алексея Навального попытаются компенсировать повышением градуса радикализма информационные удары, связанные с малочисленностью их акций.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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Отмечается, что весь день после решения суда о посадке Навального его сторонники ожидали от своего руководства новых указаний относительно следующего выхода на улицу, но от координатора региональных штабов навальнистов Леонида Волкова 3 февраля прозвучали только такие слова: «Мы расскажем о наших планах завтра, как обычно, в эфире программы «Россия Будущего».

«Можно предположить, что сейчас оставшимся на свободе соратникам Навального предстоит решить: они тоже остаются в парадигме еженедельных выступлений, а тем самым способствуют провластной пропаганде в продвижении темы «на митинги опять никто не пришел», либо ломают данную логику», – отмечается в статье.

Авторы предполагают, что вполне реально ожидать от того же Волкова заявления, что следующая акция пройдет, например, в день рассмотрения апелляции на решение Симоновского райсуда.

«Однако есть большие сомнения в том, что вожди навальнистов решатся на изменение тактики до тех пор, пока есть молодые люди, готовые без какого-либо вознаграждения выходить под дубинки ОМОНа. Информационные удары в связи с малочисленностью таких акций, по всей видимости, будут компенсированы более жестким ответом на действия силовиков и повышением уровня координации через сетевые инструменты. То есть в этом отношении «белоруссизация» протестов будет продолжена», – прогнозирует «НГ».

Как сообщал «ПолитНавигатор», либералы раздули скандал вокруг избиения фейкового журналиста ОМОНом.

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