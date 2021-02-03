Либералы раздули скандал вокруг избиения фейкового журналиста ОМОНом

04.02.2021, Москва, Елена Острякова

Либеральные СМИ раздувают скандал вокруг «жестокого избиения журналиста» Федора Худкормова во время акций сторонников Алексея Навального в Москве.

Инцидент произошел ночью в Дмитровском переулке, где ОМОН блокировал группу навальнистов, проводивших несанкционированное шествие.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Худокормов с камерой вплотную подошел к группе омоновцев. Один из силовиков нанес несколько ударов одному из участников шествия и отпустил его, а потом вместе с сослуживцем двинулся через двор.

Именно сослуживец первого ОМОН-овца слегка оттолкнул Худокормова, идущего им наперерез.

«Ты что толкаешь журналиста», – в ответ выкрикнул ему молодой человек.

Тогда первый омоновец, выругавшись, нанес два удара дубинкой, после чего Худокормов истошно закричал и повалился на землю. Позже он активно раздавал интервью, показывал шишку на лбу, а затем отправился снимать побои в больницу.

Несколько медиа-экспертов предположили, что молодой человек специально спровоцировал собственное избиение. 18-летний Федор Худокормов — постоянный участник протестных акций. Ранее он бал активистом «Бессрочного протеста». За последние годы трижды привлекался к административной ответственности. Полиция передавала его родителям. Получив пресс-карту, Худокормов стал прикрываться удостоверением сотрудника СМИ. Провоцируя полицейских на задержание, он не раз становился героем статей о «преследовании журналистов». Характерно, что после каждого задержания Худокормов жалуется в соцсетях на «жестокие побои».

«Разбираем по порядку. Внимательный зритель может заметить, что никакую пресс-карту он не предъявлял сотруднику полиции. Зачем соврал в интервью? Да и какая у него пресс-карта? Он сам придумал и назвал себя СМИ «Real View» c 37 подписчиками в инстаграме и около 3000 на ютубе. Сайта нет, регистрации как СМИ я тоже не обнаружил. Ну, а про главное правило работы на таких акциях: не мешать полиции — он вообще не слышал, судя по всему», – написал в своем телеграм-канале корреспондент RT Константин Придыбайло.

«Я бы не стал торопиться с выводами насчёт адекватности сотрудника полиции, который дубинкой ударил человека с айфоном на селфи-палке. Финал сцены может говорить о наигранной чувствительности второго.

К сотруднику однозначная претензия в связи с использованием грубых угрожающих/оскорбительных выражений и ненормативной лексики. Но вот с применением дубинки как раз вопросов нет. Надо помнить, что сотрудник находится во враждебной и непредсказуемой среде. Мы не видим и начало эпизода, где может идти речь о препятствовании работе сотрудника либо о провокации. Тем более в процессе задержания участника несанкционированного митинга», – прокомментировал эпизод писатель и блогер Илиас Меркурии.

«Ничего не хочу сказать относительно действий ОМОН (проверка покажет, она уже началась), но «падение после удара» Феде надобно отработать. Доверия к такому «падению» нет никакого. Однако Федино лыко оказалось в строку нынешней вакханалии в соцсетях по поводу жёстких действий ОМОН», – написал политолог Алексей Мухин.