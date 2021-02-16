Навальный покусился на святое, в одночасье став чужим для россиян

16.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Российское общество не приняло стиль осужденного за мошенничество блогера Алексея Навального, попытавшегося заявить себя как оппозиционного лидера.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях» пишет правозащитник, член Совета по правам человека Александр Брод, анализируя процесс по иску о защите чести и достоинства ветерана, которого оклеветал блогер.

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«Когда я смотрел на то, как ведет себя Алексей Навальный на судебном процессе, как держится, что говорит, мне это что-то напомнило. И я понял, что. Подобная издевательская, уничижительная риторика последние годы звучит из уст политиков ряда восточноевропейских стран. Для них советские ветераны — представители коммунистического режима, оккупанты», – подчеркивает Брод.

Он напоминает, что 19 сентября 2019 года депутатами Европарламента принята резолюция «О важности европейской исторической памяти для будущего Европы», в которой на одну доску поставлены «нацистский и коммунистический режимы».

«Резолюция подвела идеологическую базу под многолетнюю травлю ветеранов в странах Балтии, в последние годы — на Украине. Это и снос памятников, и надругательство над могилами советских солдат. Все мы помним, как мурыжили латвийские власти ветерана Василия Кононова. При этом пособники нацистов, «лесные братья» — на особом счету, окружены почетом и привилегиями. Поскольку Алексей Навальный тяготеет к новомодному европейскому стилю, то он, очевидно, принял на вооружение и эту тенденцию — неприязни к советским ветеранам», – считает правозащитник.

При этом он обращает внимание, что поведение Навального не нашло массовой поддержки в обществе.

«Общество не приняло стиль Навального, хотя поводов для протеста немало и претензий к властям хватает. Мало того что его команда выгоняла людей на улицы в условиях пандемии, провоцировала столкновения с полицией. Он покусился на то, что нас объединяет. Что пока еще дорого нам. Это нельзя назвать одним словом. Память, война, ветераны. И такое «покушение» побудило многих отшатнуться, увидев в действиях Навального больше конъюнктурного, чуждого и циничного», – резюмирует Брод.

.Как сообщал «ПолитНавигатор», на суде Навальный безнаказанно оскорблял судью, прокурора и ветерана Игната Артеменко., которого ранее подсудимый объявил «холуем».