Хорватия в НАТО: Самолет упал, пилоты погибли, министр подал в отставку

11.05.2020, Белград, Алексей Топоров

Панические прогнозы хорватских военных экспертов по поводу умирания военной авиации страны оправдываются: произошло второе за этот год крушение военной авиационной техники, снова повлекшее гибель людей и отставку министра обороны, «героя Отечественной войны» Дамира Крстичевича.

Об этом сообщила балканская пресса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Крушение учебного военного самолета произошло над местом Биляне Донье в окрестностях Задра, в результате чего погибли два члена экипажа крылатой машины.

«С сегодняшнего дня я ухожу в отставку с постов вице-премьера правительства и министра обороны», – заявил в ходе пресс-конференции по поводу произошедшего инцидента глава ведомства, имевший в хорватском обществе статус «Герой Отечественной войны» (так в современной Хорватии называют развязанный местными сепаратистами вооруженный конфликт с целью отделения от Югославии и создания этнически чистого государства) Дамир Крстичевич, пообещав, что инцидент будет расследован.

В этом же году, 27 января, в районе Зларинского канала возле местечка Заблаче потерпел крушение вертолет ВВС Хорватии американского производства, в результате чего погибли майор авиации Марин Кларин и младший офицер Томислав Батурина.

Напомним, что ранее в хорватском издани «Dnevno» вышла статья, критикующая Крстичевича фактически за развал ВВС Хорватии. Также автор материала отмечает, что этот процесс мог быть инспирирован НАТО, в частности представителями вооруженных сил США, которые высказывали мнение о том, что хорватской военной авиации достаточно небольшого количества вертолетов, а военный контроль над небом этой страны следует передать ВВС Венгрии и Италии.

Также журналист отмечает, что пока военная авиация Хорватии под чутким руководством Североатлантического альянса изживает сама себя, соседняя Сербия после разгрома Югославии в 1999 году фактически восстановила и модернизировала и боевую авиацию, и системы ПВО во многом благодаря России.