«Не дай Бог!» – Лукашенко о новой угрозе со стороны Украины

23.02.2019, Минск, Максим Карпенко

США, выйдя из договора о ракетах средней и малой дальности, могут разместить их в Европе – в частности, и на Украине. Об этом во время посещения Военной академии заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава государства отметил, что в этом случае и России, и Белоруссии нужно будет думать об ответных мерах.

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«Я боюсь того, что американцы воспользуются моментом: сорвали этот договор и разместят ракеты в Европе. Вот тут уже мало не покажется и нам. Поэтому нам надо вместе с Россией будет думать об ответных мерах, от этого никуда не денешься, если это произойдет.

А еще хуже будет, если эти ракеты будут размещены, не дай Бог, гипотетически пока, на территории Украины. Я категорически против.

Мы сторонники миролюбивой политики, нам не нужны эти разборки крупных государств, от которых, в результате этих разборок мы всегда, исходя из истории, мы всегда страдали. Поэтому нам не нужна эта драка, особенно сейчас», – заявил Лукашенко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее работающий на штаб Юлии Тимошенко политолог Виктор Небоженко предложил разместить на Украине ракеты США, нацеленные на Россию.

«Американским военным нужно размещение поближе, на расстоянии 500 км, позволяющее полностью контролировать ракетный щит Москвы. Но ракеты, которые могут появиться в Польше , Прибалтике, Румынии и, наконец, в Украине, окончательно снимут вопрос о военно-политическом паритете. России будет очень трудно. И мы должны радоваться», – говорил Небоженко.

Президент Владимир Путин заявлял, что Россия разработала новое оружие, которое позволяет максимально быстро наносить удар по центрам принятия решения стран НАТО, даже если альянс теоретически в будущем сможет разместить свои базы на территории Украины и Грузии и пытаться оттуда атаковать РФ.