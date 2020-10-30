«Не говорите с ним, это провокатор!» – блогер Рулёв вспугнул либералов, пришедших поддержать осуждённого экстремиста «Нового Величия»

30.10.2020, Москва, Сергей Рулёв

Настоящий переполох в рядах группы поддержки из числа либералов начался после появления блогера и репортера Сергея Рулева возле Люблинского суда Москвы, где рассматривалось дело члена экстремистской организации «Новое величие» Павла Ребровского.

Ребровского ранее осудили на срок 2,5 года общего режима за экстремистские действия. Незначительный срок обусловлен тем, что осужденный подписал договор о сотрудничестве со следствием, но после приговора стал утверждать о незаконных методах ведения следствия, после чего прокуратура предъявила экстремисту обвинения в нарушении условий договора о сотрудничестве и запросила уголовнику новый срок — 7 лет тюрьмы.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Поддержать товарища у стен Люблинского суда прибыли полтора десятка московских либерастов, тех, которые обвиняют Россию во вводе войск в Крым и на Донбасс в 2014 году, устраивают несогласованные митинги в центре Москвы против внешней и внутренней политики Владимира Путина, обматываются бело-красно-белыми гитлеровско-коллаборационистскими флагами под посольством Белоруссии, устраивают «умное голосование Навального» на выборах в Мосгордуму, поддерживают признанную нежелательной организацию «Открытая Россия» беглого олигарха Михаила Ходорковского. К 10 утра в суд прибыл сам «виновник торжества», своим ходом, так как находится под домашним арестом», – рассказал Рулёв, снимавший происходящее.

«Моё появление у стен суда с камерой наперевес вызвало у собравшихся некоторый переполох. Дело в том, что накануне, после моей работы под Тверским райсудом, где я зафиксировал участие асоциальных личностей в пикете в поддержку либералки Юлии Галяминой, в Facebook появились призывы оппозиционного активиста Григория Симакова и депутата МО Донское Владимира Залищак, в которых я обвинялся в активной политической и медийной деятельности против противников власти, а «неполживая» публика призывалась остерегаться и игнорировать Рулева.

Когда я начал опрос собравшихся под судом, какой-то неряшливо одетый бородатый мужчинка с длинными волосами тут же подскочил к группке и чуть ли не выкрикнул: «Не говорите с ним, это провокатор!».

Мои повторные попытки разговорить на территории суда ни к чему не привели, так как при моём приближении сочувствующие экстремисту отворачивались и поворачивались ко мне спиной.

Мне это показалось откровенной тупостью, ведь если ты называешь себя «гражданским активистом», то ты заинтересовант в распространении своих идей и убеждений, что обычно делают СМИ, а раз ты скрываешь от журналистов истинную цель своих действий, – значит, ты откровенный преступник, или уже готовишься к совершению преступлений.

Московские змагары-майдауны посчитали, что выбрали самый простой и лучший способ не давать мне информацию о своей подрывной деятельности — игнор. Но их единомышленнику это не помогло – их «герой» вышел из зала суда уже в наручниках и со сроком в 6 лет общего режима», – заключил репортёр.