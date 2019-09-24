Не хочется, а придётся: Кучму заставят подписать «формулу Штайнмайера»

24.09.2019, Донецк, Владимир Гладков

Представители ДНР на переговорах в Минске будут настаивать на возвращении к вопросу подписания «формулы Штайнмайера», которое ранее было сорвано украинской делегацией во главе с Леонидом Кучмой.

Соответствующее заявление главы ДНР опубликовали в пресс-службе Дениса Пушилина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже на следующей встрече в Минске, запланированной на 1 октября, мы вновь потребуем от Украины завизировать текст, согласованный советниками «нормандского формата».

Этого необходимо добиться, чтобы Киев не смог уклониться от обязательства предоставить Донбассу особый статус и, наконец, оставил в покое наш народ и дал ему, всем нам, жить так, как мы хотим, – независимо и мирно», – отметил Пушилин.

Сообщение прокомментировал в своём Telegram-канале российский политолог Алексей Чеснаков.

«Требование главы ДНР Дениса Пушилина заставить Леонида Кучму подписать формулу Штайнмайера абсолютно справедливо. Отказ сделать это на последней сессии контактной группы поставил под угрозу срыва не только саммит «нормандской четверки», но и всю стратегию политического урегулирования. Украинская делегация повела себя безответственно, что вызвало возмущение не только в Донецке, но и в Москве, Берлине и Париже.

Пора Кучме понять и смириться – придется подписывать. Не хочется, а придется. Потому что Пушилин прав: нет особого статуса – нет мира. Такова суть Минских соглашений.

И лучше подписать именно 1 октября, на ближайшей контактной группе, как и требует Пушилин. Иначе вся ответственность за блокирование мирного процесса ляжет полностью на Киев», – написал эксперт.

Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин жестко отчитал Владимира Зеленского за продолжающиеся обстрелы школ и детских садов Донбасса.