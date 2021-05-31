«Не хочу быть украинцем, чтобы иметь общее с Бандерой» – политолог-русин

31.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Внесённый президентом Украины Зеленским в Верховную раду законопроект о « коренных народах », укрепляющий в правах «титульных украинцев», к которым также отнесли крымских татар, крымчаков и караимов , не предусматривает существования такого народа как русины.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил украинский политолог Василий Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот я русин, но по этому проекту закона меня там нет. И русинов как коренных людей, который тысячелетие там жили, мои предки там жили, нас там нет. Мало того – некоторые политики мне говорят в лицо: ты же украинец. Я говорю: послушайте, я русин. Да, я гражданин Украины, но я хочу, чтобы мои права были такие же, как в соседней Словакии, в Польше, в Сербии, в Хорватии, в Венгрии, в Румынии. То есть все наши соседние государства, где есть 5 тысяч, 15 тысяч русинов, они чувствуют себя там нормально. У них есть там какие-то программы, культурное развитие», – заявил Вакаров.

«Если нас в этом законе нет, так я прошу прощения, а где моя Родина, как это? И второе, послушайте, я гражданин Украины, меня это устраивает, но я не хочу быть украинцем, я не хочу иметь ничего общего с Бандерой, с Шухевичем, и у нас много таких людей, которые не хотят с этим мириться», – возмущался политолог.