«Не называйте меня Олэксандр». Усик поверг в ужас украинские СМИ

17.03.2020

Знаменитый украинский боксер Александр Усик в беседе с американскими журналистами попросил использовать при обращении к нему русский вариант имени.

Об этом сообщается на сайте телеканала «Эспресо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мое имя – Александр. Называйте меня Александром. Александр – это по-русски, а Олэксандр – это на украинском. Но я Александр», – сказал Усик (этот эпизод в самом начале ролика).

Такая позиция боксера вызвала негодование в украинских СМИ.

«Усик в очередной раз доказал свою принадлежность к стране-агрессору и пренебрежение к украинцам», – написал украинский портал World Rumors.

Отметим, что Усик своими заявлениями не раз вызывал гнев украинской пропаганды. Например, он отказался назвать Крым украинским.

Кроме того, чемпионскую победу Усика на Украине объявили «зрадой говнюка-малороса».

Ранее, боец UFC свою победу отметил флагами России и Украины.