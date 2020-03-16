Боец UFC свою победу отметил флагами России и Украины

16.03.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украинский боец UFC Никита Крылов после победы над бразильцем Джонни Уокером опубликовал фото с государственными флагами России и Украины.

Соответствующую фотографию он выложил в своем «Инстаграм», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока нет времени объяснять, но правда всех благодарю», – написал 28-летний Крылов, который родился в городе Красный Луч на Луганщине, а в настоящее время тренируется в Москве.

В комментариях к фотографии были высказаны разные мнения по этому поводу.

«Поздравляю, но рашки флаг не уместен на данном фото», – написал пользователь под ником vasya160375.

«Настоящий мужчина имеет свое мнение. И оно не обсуждается. Мнение гомиков, не в счет. Пусть бесятся, на то они и бесы. СпсБ. Брат», – в свою очередь возразил nikolaigoldobin147.

Тем не не менее следует заметить, что большинство комментариев были одобрительные.

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