«Не нужно держать Украину на крючке реформ!» – Кулеба набросился на ЕС

13.09.2021 19:15 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Существующих инструментов для процедуры вхождения стран в Европейский союз уже недостаточно, поэтому со временем будут введены более жёсткие критерии.

Об этом в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия», проходящем в Киеве, заявил бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Дорога в ЕС довольно долгая, и тут компромиссов нет. Сейчас подход к критериям входа в ЕС жёстче, это связано с Турцией, Польшей и Венгрией. Верховенство права является абсолютно необходимой вещью для функционирования общего рынка. Когда-то мы сможем понять, что существующих инструментов ещё недостаточно и могут появиться какие-то более жёсткие подходы к критериям, которым должны соответствовать кандидаты для вступления в ЕС», – сказал Бильдт.

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решения о принятии Украины в ЕС зависит не столько от выполнения пакета реформ, сколько от политического решения ЕС.

«Северная Македония не может присоединиться к ЕС не потому, что там мало реформ, а потому что там существуют определённые политические причины. Я не прошу, чтобы отказались относительно Украины в выполнении определённых условий, нет. Я говорю, что нужно признать простой факт – присоединение к ЕС связанно не только с реформами, а с политическим решением стран-членов ЕС принять другое государство в свой состав. Это опирается не только на реформы, не нужно держать Украину на крючке реформ», – жаловался Кулеба.

Он добавил, что устал от наставлений от ЕС относительно реформирования Украины.

«Я за реформы, и сам пытаюсь помочь этой стране трансформироваться, но я устал от того, что слышу, что государства наставляют Украину на необходимость реформ, не говоря правды о том, что вы не хотите нас принимать не потому, что вы не готовы, а потому что мы сами не готовы», – заключил Кулеба.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что так называемое единство Западного мира с Украиной зачастую остается лишь декларацией на бумаге. Киеву уже прямо говорят, что не хотят принимать в НАТО и Евросоюз.

Кроме того, в Киеве заявили, что опыт многих стран показывает, что Украина до сих пор за бортом НАТО и ЕС, далеко не в первую очередь по причине несоответствия каким-то критериям, необходимым для вхождения в эти союзы.