«Не вам решать, когда Украина будет в НАТО и ЕС». Рева обиделся на Кальюлайд

26.08.2021 09:39 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Опыт многих стран показывает, что Украина до сих пор за бортом НАТО и ЕС далеко не в первую очередь по причине несоответствия каким-то критериям, необходимым для вхождения в эти союзы.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментируя слова эстонского президента Керсти Кальюлайд, которая скептически отзывалась о перспективах членства Украины в НАТО и ЕС, он подчеркнул, что это вопрос политический и напомнил, что ни Эстония, ни Латвия, ни Литва в момент принятия в Евросоюз и Североатлантический альянс не соответствовали элементарным критериям для вхождения в эти организации.

«Ещё меньше соответствовала Турция в 1952 году, когда её брали в НАТО. Когда сегодня среди кандидатов в ЕС, типа Албании, то вы тоже будете удивлены, какой они совершили прорыв, в отличие от нас, и насколько они соответствуют всем этим критериям», – добавил бывший министр.

«Поэтому надо говорить честно, объективно, что не Эстония решает, когда Украина будет в ЕС. Там есть такие серьёзные страны, как Германия и Франция. Фактически должен быть консенсус между этими двумя странами касательно того принимать Украину или нет. Сегодня мы видим, что ни в Германии, ни во Франции рассматривать серьёзно вопрос по поводу вступления Украины в ЕС не хотят. Самое страшное в том, что другая организация – НАТО, где первую скрипку играют США, если бы они очень сильно захотели, то поверьте мне…. Турция же в НАТО, но не в ЕС», – сказал Рева.