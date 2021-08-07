«Не случайно, что США и Германия вместе предали Украину» – американский профессор

07.08.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Германия не давала Украине присяги на верность, а потому она согласилась дать добро российскому газопроводу «Северный поток-2».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в журнале «Український тиждень» пишет профессор политологии Рутгерского университета (США) Александр Мотыль.

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«Многие украинцы считают, что когда Германия построила «Северный поток-2», то вроде бы предала Украину. Хотя на самом деле предательства не было, потому что предать можно только того, кому присягнул на верность. А такой присяги Германия Украине никогда не давала. Однако дело на этом не заканчивается. Потому Германия совершила значительно более серьезнее преступление. Она предала себя», – считает Мотыль.

По его словам, Германия в данном случае изменила «гуманным ценностям, правам человека, толерантности и либерализму».

«Когда Берлин построил «Северный поток-2», то фактически задекларировал, что он руководствуется не ценностями, а геополитическими интересами. Право на такое лицемерие имеют все страны, кроме Германии и стран ЕС (и США). И не потому, что мы этого от них требуем, а потому, что они сами задекларировали, мол, ценности для них – превыше всего», – пишет автор.

При этом поддержку Германией «СП-2» он объясняет тем, что «немцы являются одной из самых националистических наций в современном мире».

«Если жестокое преследование национальных интересов национализмом – а так его часто интерпретируют, – тогда немцы полностью заслуживают такое название», – объясняет американский ученый.

«Еще одна достойная внимания глубоко демократическая страна – Америка. Трампа называют националистом, но Байден, Буш и Обама были и не менее преданными американской уникальности, необходимости и правоте. Никто из американцев не может отречься от лозунга «Мы – № 1». И не хочет. Поэтому не случайно, что Америка и Германия вместе «предали» Украину», – резюмирует Мотыль.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в ходе визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Вашингтон было достигнуто соглашение, что США не будут препятствовать завершению строительства российского газопровода «Северный поток-2».

Эта договоренность вызвала крайне нервную реакцию Киева, а президент Украины Владимир Зеленский фактически перешел в лагерь врагов Байдена.