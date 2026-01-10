Не там митингуете! Требуйте ареста корешей Зеленского! – грантоедка отчитывает киевлян, перекрывших дорогу из-за отсутствия света
В Киеве на Борщаговке местные жители в субботу перекрывали дорогу, требуя от властей включить свет – компания ДТЭК олигарха Рината Ахметова (в списке террористов в РФ) обещала восстановление электроэнергии, но ее не было почти 40 часов.
Примерно через полтора часа, как новость об инциденте облетела СМИ, подачу электричества на этой окраине Киева восстановили.
«Вот вы перекрыли дорогу. И что дальше? От этого трансформатор сам себя починит? Вы блокируете дорогу — и делаете хуже для других людей. Кому-то не довезут продукты. Кому-то не довезут лекарства. До кого-то не доедет скорая. Но главное – свет от этого не появится.
Вы же не там прикладываете свои усилия. Не туда. Если уж хочется давить – идите жмите туда, где принимаются решения. Идите под НАБУ. Требуйте посадок Миндича и всех этих прекрасных персонажей, которые сейчас живут свою лучшую жизнь уже далеко не здесь.
Вот это – точка приложения усилий», – призывает бывшая советница Минобороны Украины грантоедка Дана Яровая.
