«Не вняли предупреждению»: в Москве пообещали продолжить удары по украинским портам

Олег Кравцов.  
03.08.2023 14:58
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российская армия продолжит наносить удары по портовой инфраструктуре Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Российская армия продолжит наносить удары по портовой инфраструктуре Украине. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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«Учитывая, что особенно похвастаться нечем, киевский режим пытался компенсировать неудачи на фронте ударами по гражданской инфраструктуре в Таганроге и Москве. Тактика, в общем-то, далёкая от военной и присущая различным группировкам террористического характера. Поэтому мы, со своей стороны, на подобные удары отвечаем высокоточным оружием по местам складирования боеприпасов, боевой техники на юге Украины.

Речь идёт об Одессе, Измаиле, где были поражены как военные склады, так и склады горюче-смазочных материалов, которые используются в военных целях, и часть портовых сооружений, использующихся для разгрузки военной техники», – сказал Кнутов «Московскому комсомольцу».

Он убежден, что Россия дала понять: Киев не сможет использовать зерновые коридоры для доставки на Украину оружия и боеприпасов.

«Три корабля на свой страх и риск со включенными транспондерами направились в порты Украины, чтобы там якобы взять зерно. Но, по сути, там, скорее всего, оружие для ВСУ. Россия, в свою очередь, предупреждала, что подобные действия будут пресекаться достаточно жестко. Но, видимо, предупреждению не вняли», – говорит эксперт.

По его мнению, Россия продолжит охотиться на украинские морские беспилотники, которые противник сосредотачивает на юге страны.

«В повышении интенсивности ударов, на мой взгляд, нет необходимости. Нам нужно наносить удары по местам, хорошо разведанным. Объекты, где собираются морские беспилотники, места, где их готовят к запуску и запускают, нужно также включить в реестр целей. Самая же главная цель – это рабочие места операторов беспилотников. Они для нас должны стать приоритетными», – резюмировал Кнутов.

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