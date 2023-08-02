Россия ответила: запылал украинский порт, в который рискнули зайти иностранные суда

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Минувшей ночью российские беспилотники-камикадзе вновь нанесли визит в одесский регион.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», взрывы прозвучали в Измаиле.

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Местные жители пишут, что ПВО ВСУ отработала один раз, и то в сторону жилых домов, а дальше замолчала. При этом, «Герани» продолжали поражать цели.

Известно о более пяти БПЛА, поразивших порт Измаила и местное нефтехранилища.

«Ночью враг направил ударные БПЛА на юг Одесской области. В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор.На месте работают все соответствующие службы», – признал успешность удара глава Одесской ВГА Олег Кипер.

Кроме Одессы, минувшей ночью дроны-камикадзе атаковали Киев, Харьков и другие населенные пункты.

О масштабах атаки и повреждениях отсюда информации крайне мало из-за того, что украинский режим проводит репрессии в отношении всех, кто публикует результаты обстрелов. В качестве карательной меры избран метод раздачи повесток на фронт авторам роликов.

«В результате вражеской атаки на столицу и падения обломков БПЛА в Соломенском районе повреждено нежилое помещение. В Святошинском было возгорание дерева. В Голосеевском районе информация на месте не подтвердилась. Жертв и потерпевших в столице нет», сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

На опубликованных местными жителями роликах видно гигантский пожар на нефтехранилище в Измаиле.

Примечательно, что вчера три иностранных судна зашли в порт Измаила, после чего последовали заявления о «прорыве военно-морской блокады­», установленной России.

Кроме того, примерно в то же время украинские беспилотные катера атаковали российские патрульные корабли, находившиеся в Черном море.

После захода иностранных судов в Измаиле ряд экспертов предположил, что таким образом тестируется потенциальная реакция России. Как видим, реакция оказалась достаточно жесткой и результативной.

«Короче понятно, Измаил теперь станет чисто туристическим городом», – приходит к выводу паблик «Типичная Одесса», отслеживающий прилеты и работу украинской ПВО.