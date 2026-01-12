Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российские дроны ударили еще по двум судам, зашедшим в украинские порты большой Одессы по коридору в Черном море, который был запущен Киевом без согласования с Москвой.

Первый беспилотник поразил танкер под флагом Панамы, который, как утверждает укро-вице-премьер Алексей Кулеба, ждал загрузки растительным маслом у порта Черноморск. Один член экипажа ранен и находится в тяжелом состоянии, он эвакуирован в Одессу, сообщил одесский гауляйтер Олег Кипер.

Второй дрон врезался в сухогруз под флагом Сан-Марино, выходивший с грузом кукурузы. Там последствия минимальные – по данным украинской стороны, пожар быстро потушили, «судно продолжает движение».

Как сообщал «ПолитНавигатор», три дня назад уже было поражено два иностранных судна, которые загружались соей и зерном в Одесской области.

Напомним, 2 декабря Владимир Путин предупредил, что в ответ на атаки против российских танкеров вооруженные силы расширят список целей в портах Украины, включая заходящие туда суда.

12 декабря в порту Одессы было поражено турецкое судно Cenk T.

Глава Совета директоров Американской торговой палаты на Украине Елена Кошарная хвасталась, что запущенный без согласования с Москвой «зерновой коридор» позволяет поддерживать ВВП Украины приблизительно на довоенном уровне.

Помимо этого, маршрут использовался для доставки Украине вооружений и боеприпасов для убийства граждан России.