«А нас за що?!» – Россия, наконец, закрывает украинский бандитский коридор в Черном море

Михаил Рябов.  
09.01.2026 20:58
  (Мск) , Одесса
Просмотров: 3085
 
Два судна, прибывших по не согласованному с Москвой «морскому коридору» в Одесскую область, были поражены российскими дронами, утверждает укро-губернатор Олег Кипер.

Первый удар был нанесен по сухогрузу в порту Черноморска под флагом Коморских островов, который, по уверению Кипера, «загружался соей». Погиб член экипажа – гражданин Сирии. Повреждение получило и второе судно под флагом микроскопического государства – члена британского содружества Сент-Китс и Невис. Там ранение получил второй старпом, тоже обладатель сирийского паспорта. Судно грузилось зерном, сообщил вице-премьер Алексей Кулеба.

Напомним, 2 декабря Владимир Путин предупредил, что в ответ на атаки против российских танкеров вооруженные силы расширят список целей в портах Украины, включая заходящие туда суда.

12 декабря в порту Одессы было поражено турецкое судно Cenk T.

Глава Совета директоров Американской торговой палаты на Украине Елена Кошарная хвасталась, что запущенный без согласования с Москвой «зерновой коридор» позволяет поддерживать ВВП Украины приблизительно на довоенном уровне.

Помимо этого, маршрут использовался для доставки Украине вооружений и боеприпасов для убийства граждан России.

