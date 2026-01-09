«А нас за що?!» – Россия, наконец, закрывает украинский бандитский коридор в Черном море

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Два судна, прибывших по не согласованному с Москвой «морскому коридору» в Одесскую область, были поражены российскими дронами, утверждает укро-губернатор Олег Кипер.

Первый удар был нанесен по сухогрузу в порту Черноморска под флагом Коморских островов, который, по уверению Кипера, «загружался соей». Погиб член экипажа – гражданин Сирии. Повреждение получило и второе судно под флагом микроскопического государства – члена британского содружества Сент-Китс и Невис. Там ранение получил второй старпом, тоже обладатель сирийского паспорта. Судно грузилось зерном, сообщил вице-премьер Алексей Кулеба.

Напомним, 2 декабря Владимир Путин предупредил, что в ответ на атаки против российских танкеров вооруженные силы расширят список целей в портах Украины, включая заходящие туда суда.

12 декабря в порту Одессы было поражено турецкое судно Cenk T.

Глава Совета директоров Американской торговой палаты на Украине Елена Кошарная хвасталась, что запущенный без согласования с Москвой «зерновой коридор» позволяет поддерживать ВВП Украины приблизительно на довоенном уровне.