Недоброжелатели не смогли «утопить» рейтинг иркутского губернатора

19.07.2019, Москва, Максим Карпенко

Противники губернатора Иркутской области, коммуниста Сергея Левченко не смогли пошатнуть его позиции в регионе, воспользовавшись чрезвычайной ситуацией с затоплением ряда населенных пунктов.

Свидетельством тому является сегодняшний визит президента РФ Владимира Путина в область. Об этом в своем блоге пишет политолог Илья Гращенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщает пресс-служба президента, российский лидер на совещании в Братске Иркутской области заявил, что федеральный центр поможет в ликвидации последствий ЧС и поручил выделить средства на капремонт поврежденного жилья и закупку или строительство нового.

Также из федерального бюджета будут выделены деньги на компенсации сельскохозяйственным производителям, восстановление посевных площадей, дорог, мостов и поврежденной инфраструктуры.

«Президент Владимир Путин уже второй раз за последний месяц прибыл в Иркутскую область, пострадавшую в результате наводнения. И сегодня же утром в Тулуне начали выдавать жилищные сертификаты пострадавшим от наводнения жителям, о которых мы тут ранее говорили. Их получили пока 6 семей. Интересно, что первые из получивших сертификат, планируют переезжать в Иркутск.

Это очень хорошо, что людей не привязывают к выбору – уехать или остаться. В этом плане решение Сергей Левченко выдавать сертификаты живыми деньгами – очень демократичное решение…

В регионе Путин, так что ситуация полностью стабилизировалась. Губернатор все обещания реализует, деньги выдаются, квартиры ремонтируются, к тому же это все при поддержке Федерального центра – Путин, Мутко, Шойгу, Зинчев, все лично приезжают и помогают региону, снимают административные барьеры. Поэтому очевиден провал недоброжелателей Левченко, пожелавших воспользоваться ситуацией и «утопить» его рейтинг в Тулуне.

Этого явно не произошло, а скорее наоборот, впервые мы видели человеческое отношение со стороны власти, слаженные действия всех ведомств, оперативное решение проблем от Путина до Левченко. Извините, но даже не представляю, как бы с этим мог справиться очередной технократ. Вывод – «политические тяжеловесы» нужны самой системе, особенно в крупных и сложных регионах Сибири и Дальнего Востока», – подчеркнул в своем блоге Гращенков.

«ПолитНавигатор» сообщал, что более 10 тысяч жителей Иркутской области, пострадавших от сильнейшего наводнения, уже получили по 100 тысяч рублей компенсации от областного правительства.

А вот некоторые представители крупного бизнеса, напротив, спешат получить выгоду в условиях людского горя. Так, некоторые авиакомпании завысили стоимость билетов для детей, которых необходимо доставить в места отдыха. При этом, некоторые сибирские предприниматели добровольно отправляют в пострадавшие от наводнения районы необходимую помощь: металлоконструкции, обогреватели, продукты, одежду.

В то же время, противники губернатора-коммуниста Иркутской области Сергея Левченко накануне выборов пытаются сыграть на чрезвычайной ситуации, применяя грязные приемы.