Нефтяная «бочка» катится под горку – аналитик

07.04.2020, Москва, Олег Кравцов

Ведущие нефтедобывающие страны должны на переговорах решить вопрос с падением цен на нефть, чтобы избежать еще более негативных для экономики последствий.

Об этом в комментарии «Московскому комсомольцу» заявил старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

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«Нефтяная «бочка» катится под горку. Сейчас в сделках не будет ни победителей, ни проигравших. Нужно найти среднюю позицию, при которой всем участникам «нефтяного пирога» станет понятно, в какую сторону двигаться», – сказал эксперт.

По его словам, для переговоры необходимо проводить по поводу возможности сбыта сырья, а ограничения в добыче опять обязательно приведут к ценовому параличу.

«России же придется тратить финансовые ресурсы, накопленные ранее на экспорте нефти. Вернуть котировки до $40 за «бочку» до конца года мы вряд ли сможем, но даже такой порядок позволит избежать серьезного экономического кризиса, который сейчас угрожает нашей стране», – считает Суверов.

Как сообщал «Политнавигатор», Россия вступила в нефтяную войну с саудитами.

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